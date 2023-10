Cérémonie commémorant l’armistice du 11/11/1918 place de Raismes Vicoigne Raismes Catégorie d’Évènement: Raismes Cérémonie commémorant l’armistice du 11/11/1918 place de Raismes Vicoigne Raismes, 11 novembre 2023, Raismes. Cérémonie commémorant l’armistice du 11/11/1918 Samedi 11 novembre, 09h45 place de Raismes Vicoigne Le cortège formé par les différentes Associations de Raismes, le Conseil Municipal et les enfants des écoles se réunira sur la Place Alexandre Leleu à Vicoigne à 09H45 pour se rendre au monument aux Morts de Vicoigne et ensuite au monument aux morts à l’arrière de l’église du Centre Ville où des gerbes seront déposées. place de Raismes Vicoigne place Leleu , 59590 Raismes Raismes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T09:45:00+01:00 – 2023-11-11T11:00:00+01:00

2023-11-11T09:45:00+01:00 – 2023-11-11T11:00:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Raismes Autres Lieu place de Raismes Vicoigne Adresse place Leleu , 59590 Raismes Ville Raismes Lieu Ville place de Raismes Vicoigne Raismes latitude longitude 50.398823;3.461966

place de Raismes Vicoigne Raismes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/raismes/