Hommage aux « Morts pour la France » de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie Place de Raismes Centre RAISMES Catégories d’Évènement: Nord

Raismes Hommage aux « Morts pour la France » de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie Place de Raismes Centre RAISMES, 5 décembre 2023, RAISMES. Hommage aux « Morts pour la France » de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie Mardi 5 décembre, 18h00 Place de Raismes Centre Le cortège formé par les différentes Associations de Raismes et le Conseil Municipal se réunira sur la Grand’Place à 18H00. Il se rendra à la stèle érigée en hommage aux combattants d’Afrique du Nord face à la Mairie où une gerbe sera déposée. Place de Raismes Centre grand place , 59590 RAISMES RAISMES Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T18:00:00+01:00 – 2023-12-05T18:30:00+01:00

2023-12-05T18:00:00+01:00 – 2023-12-05T18:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Raismes Autres Lieu Place de Raismes Centre Adresse grand place , 59590 RAISMES Ville RAISMES Departement Nord Lieu Ville Place de Raismes Centre RAISMES latitude longitude 50.392332;3.482717

Place de Raismes Centre RAISMES Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/raismes/