Marché de Noël de Lancy Place de Pont-Rouge Lancy Catégorie d’Évènement: Lancy Marché de Noël de Lancy Place de Pont-Rouge Lancy, 29 novembre 2023, Lancy. Marché de Noël de Lancy 29 novembre – 3 décembre Place de Pont-Rouge Que ce soit pour flâner, se retrouver en famille, entre ami-es ou collègues, divertir les enfants, trouver des idées de cadeaux ou encore faire des découvertes gustatives, Noël à Lancy est le rendez-vous incontournable de fin d’année.

L’édition 2023 aura lieu du mercredi 29 novembre au dimanche 3 décembre 2023, à la Place de Pont-Rouge. Place de Pont-Rouge Place de Pont-Rouge Lancy 1212 Petit-Lancy Genève Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T17:00:00+01:00 – 2023-11-29T21:00:00+01:00

2023-12-03T10:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00

