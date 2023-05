Visites Estivales 2023 – Dans les pas de la Vierge, du rocher à la Basilique – La Chapelle Saint Laurent Place de Pitié, 23 août 2023, La Chapelle-Saint-Laurent.

La Chapelle-Saint-Laurent,Deux-Sèvres

Cette année, le circuit vous entraîne à la découverte de lieux de pèlerinage, tous liés à une légende mariale. La basilique a été construite à l’endroit où une statue de la Vierge aurait été trouvée par un laboureur sur la colline de Pitié. L’édifice est d’ailleurs orné de vitraux qui rappellent les principaux lieux de pèlerinage de France et de Poitou en l’honneur de Marie. Plus loin, l’immense rocher de granite de 135 m de circonférence abrite une cupule ressemblant à une empreinte de pied, communément nommée le pas de la Vierge.

Entre paysage, géologie, légende, histoire, c’est une nouvelle balade qui vous est proposée !

Circuit de 3 km. Avec Stéphanie Tézière, guide-conférencière, Atemporelle.

Dégustation de produits locaux en fin de soirée.

Sur réservation auprès de l’ Office de Tourisme..

2023-08-23 à ; fin : 2023-08-23 . EUR.

Place de Pitié

La Chapelle-Saint-Laurent 79430 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



This year, the tour takes you to discover places of pilgrimage, all linked to a Marian legend. The basilica was built on the spot where a statue of the Virgin was found by a farmer on the hill of Pitié. The building is decorated with stained glass windows that recall the main places of pilgrimage in France and Poitou in honor of Mary. Further on, the immense granite rock of 135 m in circumference shelters a cupule resembling a footprint, commonly called the step of the Virgin.

Between landscape, geology, legend, history, it is a new walk which is proposed to you!

Circuit of 3 km. With Stéphanie Tézière, guide-lecturer, Atemporelle.

Tasting of local products at the end of the evening.

On reservation at the Tourist Office.

El recorrido de este año le llevará a lugares de peregrinación, todos ellos vinculados a una leyenda mariana. La basílica se construyó en el lugar donde se dice que un campesino encontró una estatua de la Virgen en la colina de la Pitié. El edificio está decorado con vidrieras que recuerdan los principales lugares de peregrinación en Francia y Poitou en honor de María. Más allá, la inmensa roca de granito de 135 m de circunferencia alberga una cúpula parecida a una huella, comúnmente conocida como el paso de la Virgen.

Entre paisaje, geología, leyenda e historia, ¡éste es un nuevo paseo para usted!

Circuito de 3 km. Con Stéphanie Tézière, guía conferenciante, Atemporelle.

Degustación de productos locales al final de la tarde.

Previa reserva en la Oficina de Turismo.

Die diesjährige Rundreise führt Sie zu Pilgerstätten, die alle mit einer Marienlegende verbunden sind. Die Basilika wurde an der Stelle errichtet, an der angeblich eine Marienstatue von einem Pflüger auf dem Hügel von Pitié gefunden wurde. Das Gebäude ist übrigens mit Glasfenstern geschmückt, die an die wichtigsten Pilgerorte in Frankreich und Poitou zu Ehren Marias erinnern. Weiter hinten beherbergt der riesige Granitfelsen mit einem Umfang von 135 m eine Kuppel, die wie ein Fußabdruck aussieht und gemeinhin als Marienschritt bezeichnet wird.

Zwischen Landschaft, Geologie, Legende und Geschichte wird Ihnen ein neuer Spaziergang angeboten!

Rundgang von 3 km. Mit Stéphanie Tézière, Fremdenführerin und Conferencière, Atemporelle.

Verkostung von lokalen Produkten am Ende des Abends.

Reservierung beim Office de Tourisme erforderlich.

Mise à jour le 2023-05-21 par OT Bocage Bressuirais