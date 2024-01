Marché nocturne Painblanc Place de Pasquier Painblanc, samedi 29 juin 2024.

Painblanc Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 17:00:00

fin : 2024-06-29 23:59:00

Le comité des fêtes et la société de chasse de Painblanc organisent la deuxième édition du marché nocturne du village.

Venez découvrir plus de 50 exposants: artisans, artistes, créateurs et producteurs.

Diverses animations auront lieu: avec groupe de musique, un spectacle et des jeux pour enfants.

Sur place, vous pourrez profiter d’une petite restauration et d’une buvette.

Informations par mail: cfpainblanc@gmail.com

Place de Pasquier

Painblanc 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



