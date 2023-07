Atelier pastel Place de Normandie Hauteville-sur-Mer, 10 août 2023, Hauteville-sur-Mer.

Hauteville-sur-Mer,Manche

Atelier pastel sous la tente place de Normandie à 14h30 à Hauteville-sur-Mer.

Dès 8 ans. 5€ / enfant..

2023-08-10 14:30:00 fin : 2023-08-10 . .

Place de Normandie Sous la tente

Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie



Pastel workshop under the Place de Normandie tent at 2.30pm in Hauteville-sur-Mer.

Ages 8 and up. 5? / child.

Taller de pastel bajo la carpa de la Place de Normandie a las 14.30 h en Hauteville-sur-Mer.

A partir de 8 años. 5? / niño.

Pastellworkshop im Zelt auf dem Place de Normandie um 14:30 Uhr in Hauteville-sur-Mer.

Ab 8 Jahren. 5? / Kind.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche