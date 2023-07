Salon du livre Place de Normandie Hauteville-sur-Mer, 8 août 2023, Hauteville-sur-Mer.

Hauteville-sur-Mer,Manche

Salon du livre à Hauteville-sur-Mer sur la place de Normandie. En partenariat avec les « Amis de Pierre de Castellane » et le Mag Presse de Montmartin-sur-Mer..

2023-08-08 10:00:00 fin : 2023-08-08 18:00:00. .

Place de Normandie

Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie



Book fair at Hauteville-sur-Mer on the Place de Normandie. In partnership with the « Friends of Pierre de Castellane » and the Mag Presse of Montmartin-sur-Mer.

Feria del libro en Hauteville-sur-Mer, en la plaza de Normandía. En colaboración con los « Amigos de Pierre de Castellane » y el Montmartin-sur-Mer Mag Presse.

Buchmesse in Hauteville-sur-Mer auf dem Place de Normandie. In Partnerschaft mit den « Amis de Pierre de Castellane » und dem Mag Presse von Montmartin-sur-Mer.

