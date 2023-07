Atelier broderie Place de Normandie Hauteville-sur-Mer, 3 août 2023, Hauteville-sur-Mer.

Hauteville-sur-Mer,Manche

Atelier de broderie pour les enfants à partir de 8 ans sous la tente place de Normandie de 14h à 16h. Gratuit. Réservation au 02 33 19 08 10..

2023-08-03 14:00:00 fin : 2023-08-03 16:00:00. .

Place de Normandie

Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie



Embroidery workshop for children from 8 years old under the tent at Normandy square from 2 to 4 pm. Free of charge. Reservation at 02 33 19 08 10.

Taller de bordado para niños a partir de 8 años en la carpa de la plaza de Normandía, de 14.00 a 16.00 h. Entrada gratuita. Reserva en el 02 33 19 08 10.

Stickerei-Workshop für Kinder ab 8 Jahren im Zelt auf der Place de Normandie von 14:00 bis 16:00 Uhr. Kostenlos. Reservierung unter 02 33 19 08 10.

