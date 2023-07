Après-midi jeux surdimensionnés Place de Normandie Hauteville-sur-Mer, 25 juillet 2023, Hauteville-sur-Mer.

Hauteville-sur-Mer,Manche

Après-midi jeux surdimensionnés avec la ludothèque des Unelles place de Normandie à Hauteville-sur-Mer de 14h à 17h. Gratuit. Sans inscription..

2023-07-25 14:00:00 fin : 2023-07-25 17:00:00. .

Place de Normandie Sous la tente

Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie



Afternoon of oversized games with the toy library of Les Unelles, place de Normandie, Hauteville-sur-Mer, from 2 to 5 pm. Free of charge. No registration required.

Tarde de juegos sobredimensionados con la ludoteca Unelles en la plaza de Normandie de Hauteville-sur-Mer de 14:00 a 17:00 horas. Entrada gratuita. No es necesario inscribirse.

Nachmittag mit überdimensionalen Spielen mit der Ludothek Les Unelles Place de Normandie in Hauteville-sur-Mer von 14:00 bis 17:00 Uhr. Kostenlos. Ohne Anmeldung.

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche