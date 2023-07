Jeux pour enfants Place de Normandie Hauteville-sur-Mer, 10 juillet 2023, Hauteville-sur-Mer.

Hauteville-sur-Mer,Manche

Jeux pour enfants, 6 – 12 ans. RDV sous la tente..

Vendredi 2023-07-10 14:30:00 fin : 2023-08-25 17:00:00. .

Place de Normandie

Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie



Games for children, 6 – 12 years. Meet under the tent.

Juegos para niños de 6 a 12 años. Punto de encuentro bajo la carpa.

Spiele für Kinder, 6 – 12 Jahre. RDV im Zelt.

