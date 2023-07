FÊTE NATIONALE PLACE DE NIEDERHAUSEN Val de Briey, 14 juillet 2023, Val de Briey.

Val de Briey,Meurthe-et-Moselle

CÉRÉMONIES AUX MONUMENTS AUX MORTS

JEUX ET ANIMATIONS

CONCERT DE ROCK OF LEGEND

FEU D’ARTIFICE

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE. Tout public

Vendredi 2023-07-14 09:30:00 fin : 2023-07-14 . 0 EUR.

PLACE DE NIEDERHAUSEN PLAN D’EAU DE LA SANGSUE

Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est



WAR MEMORIAL CEREMONIES

GAMES AND ENTERTAINMENT

ROCK OF LEGEND CONCERT

FIREWORKS DISPLAY

REFRESHMENT BAR AND ON-SITE CATERING

CEREMONIAS EN MEMORIALES DE GUERRA

JUEGOS Y ESPECTÁCULOS

CONCIERTO ROCK OF LEGEND

FUEGOS ARTIFICIALES

CHIRINGUITOS Y CATERING IN SITU

ZEREMONIEN AN DEN KRIEGSDENKMÄLERN

SPIELE UND ANIMATIONEN

KONZERT VON ROCK OF LEGEND

FEUERWERK

GETRÄNKE- UND ESSENSSTÄNDE VOR ORT

