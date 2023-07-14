FÊTE NATIONALE PLACE DE NIEDERHAUSEN Val de Briey
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FÊTE NATIONALE PLACE DE NIEDERHAUSEN Val de Briey, 14 juillet 2023, Val de Briey.
Val de Briey,Meurthe-et-Moselle
CÉRÉMONIES AUX MONUMENTS AUX MORTS
JEUX ET ANIMATIONS
CONCERT DE ROCK OF LEGEND
FEU D’ARTIFICE
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE. Tout public
Vendredi 2023-07-14 09:30:00 fin : 2023-07-14 . 0 EUR.
PLACE DE NIEDERHAUSEN PLAN D’EAU DE LA SANGSUE
Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est
WAR MEMORIAL CEREMONIES
GAMES AND ENTERTAINMENT
ROCK OF LEGEND CONCERT
FIREWORKS DISPLAY
REFRESHMENT BAR AND ON-SITE CATERING
CEREMONIAS EN MEMORIALES DE GUERRA
JUEGOS Y ESPECTÁCULOS
CONCIERTO ROCK OF LEGEND
FUEGOS ARTIFICIALES
CHIRINGUITOS Y CATERING IN SITU
ZEREMONIEN AN DEN KRIEGSDENKMÄLERN
SPIELE UND ANIMATIONEN
KONZERT VON ROCK OF LEGEND
FEUERWERK
GETRÄNKE- UND ESSENSSTÄNDE VOR ORT
Mise à jour le 2023-07-03 par MILTOL