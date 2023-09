MARCHE ROSE PLACE DE NIEDERAUSSEM Val de Briey, 1 octobre 2023, Val de Briey.

Val de Briey,Meurthe-et-Moselle

Marche rose avec l’association Espoir et Vie.

2 circuits balisés 5km et 10km au départ du Plan d’Eau. Ravitaillement à l’école de Mance.

Départs échelonnés de 8h30 à 11h.

Stands d’information

Inscription 3€. Tout public

PLACE DE NIEDERAUSSEM

Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Pink walk with the Espoir et Vie association.

2 marked circuits, 5km and 10km, departing from the Plan d’Eau. Refreshments at Mance school.

Staggered departures from 8.30am to 11am.

Information stands

Registration 3?

Paseo rosa con la asociación Espoir et Vie.

2 recorridos señalizados, 5 km y 10 km, con salida desde el Plan d’Eau. Refrigerio en la escuela Mance.

Salidas escalonadas de 8h30 a 11h00.

Puestos de información

Inscripción 3?

Rosa Wanderung mit dem Verein Espoir et Vie.

2 markierte Strecken 5km und 10km ab dem Plan d’Eau. Verpflegung in der Schule von Mance.

Gestaffelte Starts von 8:30 bis 11:00 Uhr.

Informationsstände

Anmeldung 3?

