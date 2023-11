Marché animé Place de Navarre Mourenx, 23 décembre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

Marché traditionnel animé par la fanfare Noël en Rosalie.

Présence du Père Noël..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 12:00:00. EUR.

Place de Navarre

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Traditional market animated by the fanfare Noël en Rosalie.

Santa Claus will be present.

Mercado tradicional con música en directo a cargo del grupo de fanfarria Noël en Rosalie.

Papá Noel estará presente.

Traditioneller Markt, der von der Fanfare « Noël en Rosalie » musikalisch umrahmt wird.

Anwesenheit des Weihnachtsmanns.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Coeur de Béarn