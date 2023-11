Marché animé Place de Navarre Mourenx, 9 décembre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

Marché traditionnel animé par Bourbon Street Christmas Jazz Band.

Présence du Père Noël et photo offerte avec lui..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 12:00:00. EUR.

Place de Navarre

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Traditional market animated by Bourbon Street Christmas Jazz Band.

Santa Claus will be present and we’ll offer you a photo with him.

Mercado tradicional amenizado por la Bourbon Street Christmas Jazz Band.

Papá Noel estará presente para hacerse una foto con usted.

Traditioneller Markt, musikalisch umrahmt von der Bourbon Street Christmas Jazz Band.

Der Weihnachtsmann ist anwesend und es wird ein Foto mit ihm angeboten.

