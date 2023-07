Les médiathèques Chalosse Tursan partent en balade Place de Morlanne Saint-Sever, 18 juillet 2023, Saint-Sever.

Saint-Sever,Landes

Petits et grands venez découvrir des histoires contés à l’ombre des arbres de la place de Morlanne! Armés de votre kit de confort: plaid, coussin et chapeau évadez-vous le temps d’une histoire.

Suivi d’animation et de jeux à partir de 15h30 pour encore plus profiter et s’amuser!!.

2023-07-18 fin : 2023-07-18 17:00:00. EUR.

Place de Morlanne

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



Young and old come and discover storytelling in the shade of the trees in Morlanne square! Armed with your comfort kit: plaid, cushion and hat, escape for the time of a story.

Followed by entertainment and games from 3:30 p.m. for even more fun!

Grandes y pequeños descubran los cuentos a la sombra de los árboles de la plaza de Morlanne Prepárate con tu kit de confort: manta, cojín y gorro, y escápate a la hora del cuento.

A partir de las 15.30 h, animación y juegos para divertirse aún más

Groß und Klein können im Schatten der Bäume auf dem Place de Morlanne Märchen entdecken! Bewaffnet mit Ihrem Komfortpaket: Decke, Kissen und Hut, entfliehen Sie dem Alltag für die Dauer einer Geschichte.

Ab 15:30 Uhr gibt es Animation und Spiele, damit Sie noch mehr Spaß haben können!

Mise à jour le 2023-07-10 par Landes Chalosse