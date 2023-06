Soirée Nouvelle-Orléans Place de Montebuono Piégut-Pluviers, 26 juillet 2023, Piégut-Pluviers.

Piégut-Pluviers,Dordogne

Repas + concert

Repas : jambalaya à volonté, dessert (25€)

Repas enfant : steak / röstis (12€)

Sur réservation avant le 16/07

Soirée organisée par « Les Cro’mignons de la Chanson ».

2023-07-26

Place de Montebuono

Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Meal + concert

Meal: all-you-can-eat jambalaya, dessert (25?)

Children’s meal: steak / röstis (12?)

Please reserve before 16/07

Evening organized by « Les Cro’mignons de la Chanson »

Comida + concierto

Comida: jambalaya, postre (25?)

Comida para niños: filete / röstis (12?)

Con reserva antes del 16/07

Velada organizada por « Les Cro’mignons de la Chanson »

Mahlzeit + Konzert

Mahlzeit: Jambalaya nach Belieben, Dessert (25?)

Kindermahlzeit: Steak / Rösti (12?)

Auf Reservierung vor dem 16/07

Abendveranstaltung organisiert von « Les Cro’mignons de la Chanson »

