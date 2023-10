Les Grandes Personnes au Carnaval de La Petite Rockette place de ménilmontant – Paris 20ème Paris, 4 novembre 2023, Paris.

Les Grandes Personnes au Carnaval de La Petite Rockette Samedi 4 novembre, 16h30 place de ménilmontant – Paris 20ème Entrée libre

Meenu et l’Oisillon vont petit à petit découvrir les 11ème et 20ème arrondissements de Paris, partir à la rencontre de ses habitant.e.s et déambuler pour le Carnaval de La Petite Rockette. Retrouvez-les au niveau du terre-plein de Ménilmontant pour accompagner la parade !

place de ménilmontant – Paris 20ème place de ménilmontant Paris 75020 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T16:30:00+01:00 – 2023-11-04T18:30:00+01:00

Stéphane Mouchmouche