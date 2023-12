Après-midi festif de Noël Place de Maréchal Leclerc Lapalisse, 16 décembre 2023 14:00, Lapalisse.

Lapalisse,Allier

Tour en calèche et photos avec le Père Noël, animations gratuites, mini jeux de stratégie en bois, kermesse avec des jeux en bois XXL. Présence de buvette. Par le Comité des fêtes, CinéPalice et l’ACAPLA..

2023-12-16 14:00:00 fin : 2023-12-16 18:00:00. .

Place de Maréchal Leclerc

Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Carriage ride and photos with Santa Claus, free activities, mini wooden strategy games, fair with XXL wooden games. Presence of refreshment bar. By Comité des fêtes, CinéPalice and ACAPLA.

Paseo en carruaje y fotos con Papá Noel, animación gratuita, minijuegos de estrategia de madera, feria con juegos de madera XXL. Refrescos disponibles. Organizado por el Comité de fiestas, CinéPalice y ACAPLA.

Kutschfahrt und Fotos mit dem Weihnachtsmann, kostenlose Animationen, Mini-Strategiespiele aus Holz, Kirmes mit XXL-Holzspielen. Präsenz von Erfrischungsgetränken. Vom Festkomitee, CinéPalice und ACAPLA.

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de tourisme du pays de Lapalisse