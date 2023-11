Wintershop de Noël – Marché de créateurs 13ème édition Place de l’Université Valence, 8 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Une trentaine de créateurs et créatrices proposeront des pièces originales, uniques, décalées, parfaites pour faire plaisir à vos proches, et pour vous faire plaisir pour Noël !.

2023-12-08 fin : 2023-12-10 . .

Place de l’Université Salle des Clercs

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Some thirty designers will be offering original, unique, offbeat pieces, perfect for pleasing your loved ones, and for pleasing yourself this Christmas!

Una treintena de diseñadores ofrecerán piezas originales, únicas y extravagantes, perfectas para regalar a sus seres queridos y a usted mismo estas Navidades

Rund dreißig Designer und Designerinnen werden originelle, einzigartige und schräge Stücke anbieten, die perfekt sind, um Ihren Lieben eine Freude zu machen und sich selbst zu Weihnachten eine Freude zu bereiten!

