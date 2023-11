Exposition collective Zinzolin Place de l’Université Valence, 27 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Peintres : Sylvie de Bank, Marie-Thé Canovas, Jacqueline Johanis, Monique Joud et Pétrus.

Photographe : Danielle W. Renard

Sculpteurs : Laurence Allart, Mireille Arnaud, Pascale Bernard-Lacour, Michelle Latune, Nicolas Rochegude et Pauline Wateau..

2023-11-27 fin : 2023-12-03 . .

Place de l’Université Salle des Clercs

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Painters: Sylvie de Bank, Marie-Thé Canovas, Jacqueline Johanis, Monique Joud and Pétrus.

Photographer: Danielle W. Renard

Sculptors: Laurence Allart, Mireille Arnaud, Pascale Bernard-Lacour, Michelle Latune, Nicolas Rochegude and Pauline Wateau.

Pintores: Sylvie de Bank, Marie-Thé Canovas, Jacqueline Johanis, Monique Joud y Pétrus.

Fotógrafo: Danielle W. Renard

Escultores: Laurence Allart, Mireille Arnaud, Pascale Bernard-Lacour, Michelle Latune, Nicolas Rochegude y Pauline Wateau.

Malerinnen: Sylvie de Bank, Marie-Thé Canovas, Jacqueline Johanis, Monique Joud und Pétrus.

Fotografin: Danielle W. Fuchs

Bildhauer: Laurence Allart, Mireille Arnaud, Pascale Bernard-Lacour, Michelle Latune, Nicolas Rochegude und Pauline Wateau.

Mise à jour le 2023-11-02 par Valence Romans Tourisme