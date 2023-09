Exposition : « Minimalisme » Place de l’Université Valence, 2 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Exposition de photos du collectif PHOTO726 et de sculptures de l’atelier de modelage de la MJC du Grand Charran..

2023-10-02 fin : 2023-10-08 . .

Place de l’Université Salle des Clercs

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Exhibition of photos by PHOTO726 and sculptures by the MJC du Grand Charran modeling workshop.

Exposición de fotografías de PHOTO726 y esculturas del taller de modelismo MJC Grand Charran.

Ausstellung von Fotos des Kollektivs PHOTO726 und Skulpturen des Modellierateliers der MJC du Grand Charran.

Mise à jour le 2023-09-06 par Valence Romans Tourisme