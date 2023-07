BAL POPULAIRE – FÊTE NATIONALE place de Lorraine Farébersviller, 13 juillet 2023, Farébersviller.

Farébersviller,Moselle

Ce jeudi Farébersviller prendra un air de vacances, en organisant une journée estivale et festive avec tous ses habitants. À la sortie de la sieste, les familles trouveront au cœur de la ville des structures gonflables, des jeux dans l’amphithéâtre… En début de soirée, petits et grands pourront se restaurer sur la Place de Lorraine pour un moment de variété musicale française et internationale. Le spectacle se clôturera avec le traditionnel tir du feu d’artifices qui honore la Fête Nationale.

L’après-midi est réservée aux enfants avec des activités ludiques et le soir, un moment musical populaire.. Tout public

Jeudi 2023-07-13 16:00:00 fin : 2023-07-13 23:59:00. 0 EUR.

place de Lorraine

Farébersviller 57450 Moselle Grand Est



This Thursday, Farébersviller will be getting into the vacation spirit, with a festive summer day for all residents. After their siesta, families will find inflatables and games in the amphitheater in the heart of town? In the early evening, young and old alike can enjoy a variety of French and international music on the Place de Lorraine. The show closes with the traditional fireworks display in honor of the Fête Nationale.

The afternoon is reserved for children, with fun activities, and in the evening, a popular musical moment.

Este jueves, Farébersviller se adentrará en el espíritu festivo con una jornada estival para todos sus habitantes. Después de la siesta, las familias encontrarán estructuras hinchables y juegos en el anfiteatro del centro de la ciudad.. A primera hora de la tarde, grandes y pequeños podrán disfrutar de música francesa e internacional en la plaza de Lorena. El espectáculo se cierra con el tradicional castillo de fuegos artificiales en honor de la Fiesta Nacional.

La tarde está reservada a los niños, con actividades lúdicas, y por la noche, un momento musical popular.

Am Donnerstag wird Farébersviller in Urlaubsstimmung versetzt, indem es einen sommerlichen und festlichen Tag mit allen Einwohnern veranstaltet. Nach der Siesta finden die Familien im Herzen der Stadt Hüpfburgen, Spiele im Amphitheater und vieles mehr Am frühen Abend können sich Groß und Klein auf der Place de Lorraine mit französischer und internationaler Musik verwöhnen lassen. Das Spektakel endet mit dem traditionellen Feuerwerk zu Ehren des Nationalfeiertags.

Der Nachmittag ist den Kindern mit spielerischen Aktivitäten vorbehalten und am Abend gibt es ein populäres musikalisches Highlight.

