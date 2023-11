Marché local spécial Noël Place de l’Ormeau Cherveux, 6 décembre 2023, Cherveux.

Cherveux,Deux-Sèvres

Le mercredi 6 décembre aura lieu le marché mensuel spécial Noël

de 16h00 à 20h00

sur la Place de l’Ormeau, avec un invité venu du pôle Nord.

Vous pourrez notamment y trouver : poisson, canard, terrine, chocolat, vin chaud, miel, etc..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 20:00:00. .

Place de l’Ormeau

Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



On Wednesday December 6, the monthly Christmas market will take place

from 4:00 pm to 8:00 pm

on Place de l’Ormeau, with a guest from the North Pole.

You’ll find fish, duck, terrine, chocolate, mulled wine, honey and more.

El mercado mensual de Navidad tendrá lugar el miércoles 6 de diciembre

de 16:00 a 20:00

en la plaza de l’Ormeau, con un invitado del Polo Norte.

Podrá encontrar pescado, pato, terrina, chocolate, vino caliente, miel y mucho más.

Am Mittwoch, dem 6. Dezember, findet der spezielle Weihnachtsmonatsmarkt statt

von 16.00 bis 20.00 Uhr

auf dem Place de l’Ormeau statt, mit einem Gast vom Nordpol.

Es werden unter anderem Fisch, Ente, Terrine, Schokolade, Glühwein und Honig angeboten.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT Haut Val De Sèvre