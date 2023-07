Marché des producteurs de Pays à Aguessac place de l’ormeau Aguessac, 9 juillet 2023, Aguessac.

Aguessac,Aveyron

Venez retrouver les producteurs locaux tous les dimanches matins sur le marché à Aguessac..

2023-07-09 fin : 2023-07-09 . .

place de l’ormeau

Aguessac 12520 Aveyron Occitanie



Come and meet the local producers every Sunday morning at the market in Aguessac.

Venga a conocer a los productores locales todos los domingos por la mañana en el mercado de Aguessac.

Treffen Sie jeden Sonntagmorgen auf dem Markt in Aguessac lokale Produzenten.

