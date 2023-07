UN PETIT DÉJEUNER SCÉNIQUE Place de l’Orme Fozières, 6 août 2023, Fozières.

Fozières,Hérault

un Petit Déjeuner Scénique pour démarrer une journée tout en douceur avec un duo de poésie, voix et instruments du monde … POÈTE ‘S.

Sana Essoufi, autrice interprète, crée des univers poétiques et invite le public à se laisser bercer par ses mots et sa voix et Sébastien Belin est passionné par les musiques du monde qui puisent dans la matière vibrante d’instruments atypiques.

2023-08-06 09:00:00 fin : 2023-08-06 . EUR.

Place de l’Orme

Fozières 34700 Hérault Occitanie



a scenic breakfast to get the day off to a gentle start with a duo of poetry, voice and instruments from around the world… POET ‘S.

Sana Essoufi, a singer-songwriter, creates poetic universes and invites audiences to let themselves be lulled by her words and voice, while Sébastien Belin is passionate about world music, drawing on the vibrancy of atypical instruments

un desayuno escénico para empezar el día con buen pie con un dúo de poesía, voz e instrumentos de todo el mundo… POETA ‘S.

Sana Essoufi, cantautora, crea universos poéticos e invita al público a dejarse arrullar por sus palabras y su voz. Sébastien Belin es un apasionado de las músicas del mundo, que se nutre del material vibrante de instrumentos atípicos

ein szenisches Frühstück für einen sanften Start in den Tag mit einem Duo aus Poesie, Stimmen und Instrumenten aus aller Welt … POETEN ‘S.

Sana Essoufi, Autorin und Interpretin, erschafft poetische Welten und lädt das Publikum ein, sich von ihren Worten und ihrer Stimme wiegen zu lassen. Sébastien Belin ist begeistert von der Weltmusik, die aus der vibrierenden Materie atypischer Instrumente schöpft

Mise à jour le 2023-07-10 par OT LODEVOIS ET LARZAC