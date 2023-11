Téléthon 2023 Place de l’Orée du Bois Mesquer, 9 décembre 2023, Mesquer.

Téléthon 2023 Samedi 9 décembre, 11h00 Place de l’Orée du Bois Public

11h Ouverture du village + musiques et danses

11h Départ balade découverte patrimoine et énigmes pour enfants

11h45 Flashmob

12h Soupe du Téléthon

13h Danses en lignes avec RSMC

13h30 Fest-Deiz avec Boest an Diaoul

14h Danses en lignes avec RSMC

14h Départ balade découverte patrimoine et énigmes pour enfants

14h45 Fest-Deiz avec Boest an Diaoul

15h15 Les Choralines

16h Arrivée des Motos les Piston de Morta

16h15 Flash Mob + tirage « Super Tombola »

16h40 Fest-Deiz avec Duo Bigoud

17h15 Fin des animations

En parallèle des animations :

zone de jeux sportifs ( Asso golf, tennis, Cap tonic) activités : golf / jeux tennis / basket / Soft archery / Turnball – Tombolo 100% gagnante – Conseil Municipal des ados – Venue des motards les Pistons de Morta – Revente de compositions florales préparées par Jardins Plaisirs et d’objets de déco créés par les enfants du périscolaire. Présence des jeunes du Conseil Municipal des ados (CMA).

Buvette et restauration. Soupe partagée le midi.

Flyer Téléthon Mesquer 2023

Place de l'Orée du Bois Quimiac 44420 Mesquer Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T11:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00

