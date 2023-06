Fest Noz Quimiac Place de l’Orée du Bois Mesquer, 2 août 2023, Mesquer.

Fest Noz Quimiac Mercredi 2 août, 21h00 Place de l’Orée du Bois Gratuit: 0

Fest Noz avec Digresk et le duo Blain Leyzour.

Digresk : Tous les styles, toutes les tendances. Les thèmes traditionnels rencontrent tantôt l’électro, tantôt des riffs rocks et avec une énergie contagieuse. Les paroles engagées s’appuient sur différents mouvements de revendications que Digresk défend depuis le début. C’est festif, emballant et humaniste. Osons avancer aujourd’hui que c’est essentiellement en live que ces rennais ont toujours su donner leur pleine mesure. Avec plus de mordant et d’envies, l’esprit communicatif se retrouve dans une identité propre à eux : “Trad Électro Rock”.

Duo Blain-Leyzour : Claire Leyzour (violon) et Guillaume Blain (guitare, chant) jouent ensemble depuis 1995. Ces ex-membres du groupe de fest-noz Emsaverien, dont la notoriété au sein du milieu trad/folk a dépassé les frontières de la France, ont réussi l’exploit de distiller l’énergie et la musicalité d’un groupe dans un duo qui fait danser les foules.

Bar et restauration sur place.

