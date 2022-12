Téléthlon 2022 Place de l’orée du bois Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

Téléthlon 2022 Place de l’orée du bois, 3 décembre 2022, Mesquer. Téléthlon 2022 Samedi 3 décembre, 14h00 Place de l’orée du bois

Public

Au programme : Tournoi du meilleur joueur de palet (rdv à 12h30 Tournoi à 13h30) gamezone, promenade en calèche, initiation et démonstration de danse en ligne, animation musicale (Boest an Diao… Place de l’orée du bois quimiac 44420 Mesquer Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/flyer-telethon-mesquer-2441313.pdf »}] Au programme :

Tournoi du meilleur joueur de palet (rdv à 12h30 Tournoi à 13h30)

gamezone, promenade en calèche, initiation et démonstration de danse en ligne, animation musicale (Boest an Diaoul, Azereg Dans, Luc et Marine), Visite du moto-club « les piston du Morta », Color love run (6 randonnée pédestres), Air sciences, Fresque collective, Défi : relier Mesquer à Paris en home trainer, vente d’objets réalisé par les enfants de l’école, jeu du panier garni. Chaque euro dépensé sera reversé au Téléthon. flyer-telethon-mesquer

