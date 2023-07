Concert Zik Zap Place de l’Orée du bois 44420 Quimiac Quimiac, 10 août 2023, Quimiac.

À travers une épopée burlesque, les trois artistes de la Cie Ernesto Barytoni vous embarquent dans un voyage musical rocambolesque, de l’âge de pierre à l’âge 2.0 ! À la fois musiciens, comédiens, conteurs, bruiteurs et accessoiristes, ils revisitent très librement l’histoire de la musique. Toute ressemblance avec des faits réels de saurait être que fortuite ! Sur une psite circulaire, ça tourne, ça fonce, ça bouge, ça swingue, ça wizzzz, ça Zik et ça Zap.

Anthony ANGEBEAULT (saxophones, claviers, lyre, flûte à bec, tuba…)

Lucie PIRES (Saxophone, flûte à bec, accordéon, percussions…)

Baptiste ABRAHAM (ukulele, uke-bass, trompette, tuba, clavier…)

Écriture : Rachel FOUQUERAY, Cie Ernesto Barytoni

Mise en scène : Rachel FOUQUERAY

