Feu d’artifice Place de l’Orangerie Torigny-les-Villes, 14 juillet 2023, Torigny-les-Villes.

Torigny-les-Villes,Manche

Rendez-vous le 14 Juillet prochain à 23h à Torigny-les-Villes pour le traditionnel feu d’artifice..

2023-07-14 23:00:00 fin : 2023-07-14 . .

Place de l’Orangerie Torigni-sur-Vire

Torigny-les-Villes 50160 Manche Normandie



See you on July 14th at 11pm in Torigny-les-Villes for the traditional fireworks display.

Nos vemos el 14 de julio a las 23:00 en Torigny-les-Villes para el tradicional espectáculo de fuegos artificiales.

Wir treffen uns am kommenden 14. Juli um 23 Uhr in Torigny-les-Villes zum traditionellen Feuerwerk.

Mise à jour le 2023-07-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche