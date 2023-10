Atelier parents-enfants Fabrication de bougies place de l’Orangerie Bouxwiller, 8 décembre 2023, Bouxwiller.

Bouxwiller,Bas-Rhin

Créez en famille des bougies artisanales et personnalisées, avec les conseils d’animateurs, au cœur du Marché de Noël !.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 19:00:00. EUR.

place de l’Orangerie

Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est



Create homemade and personalized candles with your family, with the advice of animators, in the heart of the Christmas Market!

¡Crea velas artesanales y personalizadas con tu familia, con el asesoramiento de nuestros animadores, en el corazón del Mercado de Navidad!

Erstellen Sie mit Ihrer Familie handgefertigte und individuelle Kerzen unter Anleitung von Animateuren im Herzen des Weihnachtsmarktes!

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre