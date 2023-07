Course d’orientation urbaine Place de Loire, Orléans Orléans, 9 juillet 2023, Orléans.

Course d’orientation urbaine Dimanche 9 juillet, 09h30 Place de Loire, Orléans Entrée libre, prêt du matériel spécifique possible

L’ASCO Orléans vous propose une découverte de la course d’orientation urbaine dans le centre ville d’Orléans, lieu des derniers championnats de France de sprint. C’est l’occasion de naviguer dans les ruelles à l’aide d’une carte et d’une boussole pour trouver les points de contrôle. Cette rechercher vous emmènera de la place de Loire vers le théâtre, la maison Jeanne D’arc et la cathédrale tout en passant pas le cloitre de Saint Aignan ou la place du Martroi et bien d’autres lieux encore. Plusieurs parcours seront proposés dont deux petits circuits de 2km de niveau facile, avec la possibilité d’être accompagné sur les premiers postes pour les non initiés. Seul ou en famille, en courant ou en marchant, venez découvrir ce sport en plein développement !

Place de Loire, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T09:30:00+02:00 – 2023-07-09T17:30:00+02:00

Course d’orientation gratuit