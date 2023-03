Festi’Marché Place de Loire, Orléans, 26 mars 2023, Orléans.

Festi’Marché Dimanche 26 mars, 10h00 Place de Loire, Orléans Entrée libre

Le Festi’Marché est un marché festif des producteurs du GABOR, association qui fédère les agriculteurs bio du Loiret, permettant aux habitants d’accéder à une alimentation locale, saine, et de qualité. Dans un cadre chaleureux et convivial, il vous est proposé de découvrir les producteurs locaux et leurs produits, de vous régaler avec notre traiteur local et notre buvette, le tout accompagné de musique et d’animations pour les enfants comme pour les plus grands.

Nous organisons une Festi’Tombola, avec à la clé un vol en montgolfière à gagner et bien plus encore… Pour participer à notre tombola, rendez-vous sur le facebook « Les agriculteurs bio du Loiret ».

TIRAGE AU SORT DIMANCHE 26 MARS 2023 A 16H30, PLACE DE LOIRE A ORLEANS

Vous ne savez pas quoi faire le dimanche 26 mars ? Passez nous voir, avec un peu de chance vous ne repartirez pas les mains vides grâce à notre Festi’Tombola !

2023-03-26T10:00:00+02:00 – 2023-03-26T17:00:00+02:00

