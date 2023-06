Ibiza 2023 à Montluçon Place de l’Office du Tourisme de Montluçon Montluçon Montluçon Catégories d’Évènement: Allier

Montluçon Ibiza 2023 à Montluçon Place de l’Office du Tourisme de Montluçon Montluçon, 21 juin 2023, Montluçon. Ibiza 2023 à Montluçon 21 et 22 juin Place de l’Office du Tourisme de Montluçon Préparez-vous à un voyage vers Ibiza, où vous pourrez vibrer au son des dernières nouveautés Ibiza 2023. Ce concert est en 4 parties et styles différents: Dance, Disco, House et pour finir Future Rave. Place de l’Office du Tourisme de Montluçon 67Ter Bd de Courtais, 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

2023-06-22T00:00:00+02:00 – 2023-06-22T02:30:00+02:00 ©LaurentAlaphilippe Détails Catégories d’Évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Place de l'Office du Tourisme de Montluçon Adresse 67Ter Bd de Courtais, 03100 Montluçon Ville Montluçon Departement Allier Lieu Ville Place de l'Office du Tourisme de Montluçon Montluçon

Place de l'Office du Tourisme de Montluçon Montluçon Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montlucon/

Ibiza 2023 à Montluçon Place de l’Office du Tourisme de Montluçon Montluçon 2023-06-21 was last modified: by Ibiza 2023 à Montluçon Place de l’Office du Tourisme de Montluçon Montluçon Place de l'Office du Tourisme de Montluçon Montluçon 21 juin 2023