Saint Lary « Magic’s Kids » Boum de Noël Place de l’Office de Tourisme Saint-Lary-Soulan, 24 décembre 2023, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

Des mascottes géantes feront danser les enfants avec les tubes qu’ils connaissent et des chorégraphies magiques.

Un rendez-vous à ne pas manquer..

2023-12-24 19:00:00 fin : 2023-12-24 . EUR.

Place de l’Office de Tourisme SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Giant mascots will make the children dance with the hits they know and magical choreographies.

An appointment not to be missed.

Mascotas gigantes harán bailar a los niños con los éxitos que conocen y coreografías mágicas.

Un acontecimiento que no debe perderse.

Riesige Maskottchen werden die Kinder mit den Hits, die sie kennen, und magischen Choreografien zum Tanzen bringen.

Ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT de St Lary|CDT65