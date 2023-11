MARCHÉ DE NOËL Place de l’Octroi Sigean, 26 novembre 2023, Sigean.

Sigean,Aude

Marché Noël organisé par l’association Sigean Arts et Sports et la ville de Sigean.

De nombreux artisans seront présents toute la journée.

Snack et buvette..

2023-11-26 09:00:00 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

Place de l’Octroi

Sigean 11130 Aude Occitanie



Christmas market organized by the Sigean Arts et Sports association and the town of Sigean.

Numerous artisans will be on hand all day.

Snack bar and refreshments.

Mercado navideño organizado por la asociación Sigean Arts and Sports y la ciudad de Sigean.

Numerosos artesanos estarán presentes durante todo el día.

Cafetería y refrescos.

Weihnachtsmarkt, der von der Vereinigung Sigean Arts et Sports und der Stadt Sigean organisiert wird.

Zahlreiche Kunsthandwerker sind den ganzen Tag über anwesend.

Snacks und Getränke.

Mise à jour le 2023-11-06 par A.D.T. de l’Aude / OT – Côte du Midi