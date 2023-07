Escapade côtière en vélo : phares et légendes maritimes ! Place de l’Océan Saint-Palais-sur-Mer Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Saint-Palais-sur-Mer Escapade côtière en vélo : phares et légendes maritimes ! Place de l’Océan Saint-Palais-sur-Mer, 16 septembre 2023, Saint-Palais-sur-Mer. Escapade côtière en vélo : phares et légendes maritimes ! Samedi 16 septembre, 10h00 Place de l’Océan Gratuit. Sur inscription. Prévoir son vélo. Casque conseillé. Prévoir une gourde d’eau. Partons à la découverte de la station balnéaire de Saint-Palais-sur-Mer ! Nous quittons le centre de St-Palais pour une virée côtière qui sera rythmée par les magnifiques villas de la Belle Époque, les phares imposants et les rochers légendaires. Au fait, connaissez-vous la plage des Deux Amies ? Avez-vous déjà visité le Bois du Roi ? Je vous invite à vous embarquer pour une escapade riche en anecdotes et à profiter de vues imprenables sur l’estuaire de la Gironde. À très vite ! Place de l’Océan Place de l’Océan, 17420 Saint-Palais-sur-Mer Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 21 67 87 65 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Alice Garcia

