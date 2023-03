« Transhumans » par la Compagnie Arenthan – Les sorties de bain Place de l’Océan Clohars-Carnoët Catégories d’Évènement: Clohars-Carnoët

« Transhumans » par la Compagnie Arenthan – Les sorties de bain
Esplanade de l'Océan au Pouldu
Clohars-Carnoët
Finistère

2023-07-09 18:30:00 – 2023-07-09 20:00:00

Finistère . Dans le cadre des Sorties de bain, nous vous proposons une spectacle vivant « Transhumans » par la Compagnie Arenthan qui revisite le Mythe de Prométhée 2.0 avec 5 danseurs qui utilisent leurs identités et leurs langages corporels sur les percussions d’un batteur-danseur. Place de l’Océan Esplanade de l’Océan au Pouldu Clohars-Carnoët

