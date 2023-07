Visite des Forges royales et du château de la Chaussade Place de l’Indépendance des États-Unis d’Amérique Guérigny, 16 septembre 2023, Guérigny.

Visite des Forges royales et du château de la Chaussade 16 et 17 septembre Place de l’Indépendance des États-Unis d’Amérique Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez le château de la Chaussade (XVIIIe siècle) et les Forges royales de Guérigny (Nièvre), et découvrez :

– les combles et les charpentes « Mansard » du château (XVIIIe siècle) ;

– la place de l’Indépendance des États-Unis d’Amérique ;

– la stèle représentant l’une des frégates de la flotte de l’amiral de Grasse (inaugurée le 5 septembre 2021 pour le 240e anniversaire de la bataille de Chesapeake) ;

– la fontaine réhabilitée et mise en eau au centre de la place ;

– les anciennes Forges royales de la Chaussade et notamment le bâtiment à clocheton en cours de restauration ;

– l’exposition photos sur l’histoire du château et des Forges royales ;

– les mannequins symbolisant les personnages vivant dans le château au XVIIIe siècle réalisés, pour l’occasion, par une couturière guérignoise ;

– le stand de l’association « France États-Unis Chapter Nièvre Guérigny » (présentation de la nouvelle association nivernaise en faveur de l’amitié franco-américaine).

À noter, la participation de l’association des « Amis du Vieux Guérigny » avec la présence notamment des historiens des Forges royales de Guérigny.

Place de l’Indépendance des États-Unis d’Amérique Château de la Chaussade 58130 Guérigny Guérigny 58130 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33(0)3 86 90 78 50 https://www.chateaudelachaussade.fr Le château de la Chaussade a été construit en 1743 pour le baron Pierre Babaud de la Chaussade, créateur des Forges royales de Guérigny et auteur d’un vaste projet d’urbanisme encore lisible dans la ville. Depuis le milieu du XVIIIe siècle jusqu’en 1971, les chaînes et ancres de bateaux étaient la spécialité de ce site, fournisseur de la marine de guerre et des grands paquebots de la flotte commerciale. Il comprend deux ailes avec rez-de-chaussée et étage en comble. Une autre aile s’élève parallèlement à l’aile sud. Une partie du château logeait les collaborateurs du maître de forges. Les services administratifs des forges se trouvaient également dans le château. parkings à proximité des trois entrées du château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Ville de Guérigny