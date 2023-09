LOTO Place de l’Imbaïsse Le Poujol-sur-Orb, 15 octobre 2023, Le Poujol-sur-Orb.

Le Poujol-sur-Orb,Hérault

Tous les dimanches, venez tenter votre chance lors du loto du Poujol sur Orb, organisé par les associations du village

Retrouvez la liste des organisateurs en photo.

Salle Polyvalente du Poujol sur Orb à 17h.

2023-10-15 17:00:00 fin : 2023-10-15 . .

Place de l’Imbaïsse

Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie



Every Sunday, come and try your luck at the Poujol sur Orb lotto, organized by the village associations

See photo for list of organizers.

Salle Polyvalente du Poujol sur Orb at 5pm

Todos los domingos, venga a probar suerte en la lotería de Poujol sur Orb, organizada por las asociaciones del pueblo

Consulte la lista de organizadores en la foto.

Sala Polivalente de Poujol sur Orb a las 17 h

Jeden Sonntag können Sie Ihr Glück beim Lotto in Le Poujol sur Orb versuchen, das von den Vereinen des Dorfes organisiert wird

Finden Sie die Liste der Organisatoren auf dem Foto.

Mehrzweckhalle von Poujol sur Orb um 17 Uhr

Mise à jour le 2023-09-15 par OT DU GRAND ORB