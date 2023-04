Marché de Port Neuf Place de l’Île de France La Rochelle Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Marché de Port Neuf Place de l’Île de France, 1 janvier 2023, La Rochelle. Essentiellement alimentaire, ce marché de quartier réunit maraichers, fromagers, poissonnier, boulanger, etc. dans une ambiance conviviale..

2023-01-01 à 08:30:00 ; fin : 2023-12-31 13:30:00.

Essentially food, this neighborhood market brings together market gardeners, cheese makers, fishmongers, bakers, etc. in a friendly atmosphere. Este mercado, principalmente alimentario, reúne a hortelanos, queseros, pescaderos, panaderos, etc. en un ambiente agradable. Dieser hauptsächlich auf Lebensmitteln basierende Nachbarschaftsmarkt vereint Gemüsebauern, Käser, Fischhändler, Bäcker usw. in einer geselligen Atmosphäre.

