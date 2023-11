RASSEMBLEMENT DE VOITURES VINTAGES Place de Liberté Treillières Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Treillières RASSEMBLEMENT DE VOITURES VINTAGES Place de Liberté Treillières, 9 décembre 2023, Treillières. Treillières,Loire-Atlantique Expo et balades en voitures vintages.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00. EUR.

Place de Liberté

Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Expo and vintage car rides Exposición y paseos en coches antiguos Expo und Fahrten mit Oldtimern Mise à jour le 2023-11-03 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Treillières Autres Lieu Place de Liberté Adresse Place de Liberté Ville Treillières Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Place de Liberté Treillières latitude longitude 47.33108;-1.62379

Place de Liberté Treillières Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treillieres/