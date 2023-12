Fête des Enfants Place de l’Hôtel de Ville Yvetot, 1 décembre 2023, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

La magie d’être ensemble s’invite à l’Hôtel de Ville, avec un après-midi spécialement dédié aux plus jeunes ! La Fête des Enfants promet d’émerveiller les plus petits et de ravir les plus grands avec un programme festif et amusant. Plongez dans un univers enchanté grâce à un décor féérique spécialement conçu pour l’occasion. Le spectacle musical « Le Bal de Noël de Johanna et Samuel » captivera les enfants de 3 à 11 ans avec des chansons drôles et tendres sur le Père Noël, l’hiver et les fêtes. Le moment tant attendu ? La rencontre avec le Père Noël en personne ! Profitez de cette occasion pour prendre des photos et chuchoter à l’oreille du Père Noël votre liste de cadeaux. Pour clôturer cet après-midi magique, un goûter offert par la Ville viendra réchauffer les cœurs..

2023-12-16 15:00:00 fin : 2023-12-16 . .

Place de l’Hôtel de Ville

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



The magic of togetherness invites itself to the Hôtel de Ville, with an afternoon specially dedicated to the very young! The Fête des Enfants promises to amaze the youngest and delight the oldest with a festive and fun-filled program. Immerse yourself in an enchanted universe thanks to a magical decor specially designed for the occasion. The musical show « Johanna and Samuel’s Christmas Ball » will captivate children aged 3 to 11 with funny and tender songs about Santa Claus, winter and the holidays. The moment they’ve been waiting for? Meeting Santa himself! Take the opportunity to take photos and whisper your wish list in Santa?s ear. To round off this magical afternoon, the town will be offering a snack to warm your heart.

La magia de la convivencia llega al Hôtel de Ville con una tarde especialmente dedicada a los más pequeños La Fête des Enfants promete sorprender a los más pequeños y encantar a los mayores con un programa festivo y lúdico. Sumérjase en un mundo encantado gracias a una decoración mágica especialmente diseñada para la ocasión. El espectáculo musical « El baile de Navidad de Johanna y Samuel » cautivará a los niños de 3 a 11 años con divertidas y tiernas canciones sobre Papá Noel, el invierno y las fiestas. ¿El momento más esperado? Conocer al mismísimo Papá Noel Aprovechen para hacerse fotos y susurrarle al oído su lista de deseos. Para redondear esta tarde mágica, la ciudad ofrecerá una merienda para calentar el corazón.

Die Magie des Zusammenseins kommt ins Rathaus, mit einem Nachmittag, der speziell den Kleinsten gewidmet ist! Das Kinderfest verspricht, die Kleinsten zum Staunen zu bringen und die Größten mit einem festlichen und unterhaltsamen Programm zu begeistern. Tauchen Sie dank einer speziell für diesen Anlass entworfenen märchenhaften Dekoration in eine verzauberte Welt ein. Das Musical « Le Bal de Noël de Johanna et Samuel » wird Kinder von 3 bis 11 Jahren mit lustigen und zärtlichen Liedern über den Weihnachtsmann, den Winter und die Feiertage fesseln. Der lang ersehnte Moment? Die Begegnung mit dem Weihnachtsmann persönlich! Nutzen Sie die Gelegenheit, um Fotos zu machen und dem Weihnachtsmann Ihre Geschenkeliste ins Ohr zu flüstern. Zum Abschluss dieses magischen Nachmittags gibt es einen von der Stadt gesponserten Snack, der die Herzen erwärmt.

Mise à jour le 2023-11-28 par Yvetot Normandie Tourisme