Yvetot sur glace Place de l’Hôtel de Ville Yvetot, 1 décembre 2023, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

La patinoire fait son grand retour à Yvetot pour des moments de glisse et de convivialité !.

Vendredi 2023-12-02 fin : 2024-01-07 . .

Place de l’Hôtel de Ville

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



The ice rink is back in Yvetot for some great fun on the slopes!

Vuelve la pista de hielo a Yvetot para divertirse en el agua

Die Eisbahn kehrt nach Yvetot zurück und sorgt für Momente des Schlittschuhlaufens und der Geselligkeit!

Mise à jour le 2023-11-28 par Yvetot Normandie Tourisme