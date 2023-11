Bazar de Noël Place de l’Hotel de Ville Vichy, 2 décembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Marché de Noël: vente de d’articles de Noël, cadeaux, pâtisseries au profit des oeuvres sociales du Zonta Club de Vichy.

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

Place de l’Hotel de Ville Salle des Fêtes

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas market: sale of Christmas articles, gifts and pastries in aid of the Zonta Club de Vichy’s charity work

Mercadillo de Navidad: venta de artículos navideños, regalos y repostería a beneficio de la obra benéfica del Zonta Club de Vichy

Weihnachtsmarkt: Verkauf von Weihnachtsartikeln, Geschenken und Gebäck zugunsten der sozialen Einrichtungen des Zonta Club Vichy

Mise à jour le 2023-11-09 par Vichy Destinations