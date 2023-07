La sainte Lucie, fête de la lumière Place de l’Hôtel de Ville Turckheim, 13 décembre 2023, Turckheim.

Turckheim,Haut-Rhin

Procession en ville de jeunes filles revêtues de robes blanches et coiffées de couronnes de lumières, elles accompagnent l’allumeur de réverbères et les petits porteurs de lumière..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 17:30:00. EUR.

Place de l’Hôtel de Ville

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est



Procession in the city of young girls dressed in white dresses and crowned with lights, they accompany the lamplighter and the small carriers of light.

Una procesión de jovencitas vestidas de blanco y con coronas de luces, acompañan al farolero y a los pequeños portadores de luz.

Prozession junger Mädchen in weißen Gewändern und mit Lichterkronen auf dem Kopf durch die Stadt. Sie begleiten den Laternenanzünder und die kleinen Lichtträger.

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de tourisme de Colmar