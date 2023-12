Ouverture du volet du calendrier de l’avent par St Nicolas Place de l’Hötel de Ville Turckheim, 1 décembre 2023, Turckheim.

Turckheim,Haut-Rhin

St Nicolas, personnage emblématique, ouvre en personne le volet du jour qui lui est consacré..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . EUR.

Place de l’Hötel de Ville

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est



St Nicholas, an emblematic character, opens the day’s section dedicated to him in person.

San Nicolás, el personaje emblemático, abre la sección del día dedicada a él en persona.

St. Nikolaus, die Symbolfigur, eröffnet persönlich die ihm gewidmete Tagesklappe.

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de tourisme de Colmar