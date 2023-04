Marché Provençal Place de l’Hôtel de Ville Trans-en-Provence Catégories d’Évènement: TRANS EN PROVENCE

Marché Provençal Place de l’Hôtel de Ville, 1 janvier 2023, Trans-en-Provence. Plats cuisinés, rotisserie, agrumes, fromages, charcuterie, saveurs d’Italie, fleurs, plantes.

Légumes du jardin, safran, pins d’épice, miel, noix…

Boucherie, traiteur et boulangerie sont ouverts..

2023-01-01 à 08:30:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00.

Place de l’Hôtel de Ville

Trans-en-Provence 83720 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Prepared dishes, rotisserie, citrus fruits, cheeses, cold cuts, Italian flavours, flowers, plants.

Garden vegetables, saffron, spice pines, honey, nuts…

Butcher’s, caterer’s and baker’s are open. Platos cocinados, asados, cítricos, quesos, embutidos, sabores italianos, flores, plantas.

Verduras de la huerta, azafrán, pinos de especias, miel, frutos secos…

La carnicería, la charcutería y la panadería están abiertas. Fertiggerichte, Rotisserie, Zitrusfrüchte, Käse, Wurstwaren, italienische Geschmäcker, Blumen, Pflanzen.

Gemüse aus dem Garten, Safran, Gewürzpinien, Honig, Nüsse…

Mise à jour le 2022-03-14 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon

