FÊTE LOCALE Place de l’Hôtel de Ville Thézan-lès-Béziers, 1 juillet 2023, Thézan-lès-Béziers.

Thézan-lès-Béziers,Hérault

Le comité des fêtes a le plaisir de vous annoncer le retour de la fête locale sur la place de la Mairie à partir de 18h avec DJ.LE LIVE. Entrée gratuite. Buvette et petite restauration sur place..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 . .

Place de l’Hôtel de Ville

Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie



The Comité des fêtes is pleased to announce the return of the local fête on the Place de la Mairie from 6pm with DJ LE LIVE. Free admission. Refreshments and snacks on site.

El Comité des Fêtes se complace en anunciar el regreso de la fiesta local en la Place de la Mairie a partir de las 18:00 h con DJ LE LIVE. Entrada gratuita. Refrescos y tentempiés in situ.

Das Festkomitee freut sich, Ihnen die Rückkehr des lokalen Festes auf dem Rathausplatz ab 18 Uhr mit DJ.LE LIVE ankündigen zu können. Der Eintritt ist frei. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

