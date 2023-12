Atelier cuisine santé Place de l’Hôtel de Ville Thénezay, 1 décembre 2023, Thénezay.

Thénezay,Deux-Sèvres

Deux ateliers Cuisines Santé en Décembre :

Le Samedi 2 et le Mardi 12 décembre de 9h30 à 11h30 à Thénezay

Venez partager un moment convivial, apprendre à cuisiner avec des ingrédients sans gluten, sans lactose et sans sucre, comprendre la physiologie digestive et déguster des plats gouteux.

Réalisations de Bouchées Sucrées et Salées Festives que vous pourrez proposer en apéro dinatoire ou proposer dans vos menus de Fêtes.

Sur inscriptions ( 20 € par personne)

Avec Anne-Claire Point

Conseillère en Hygiène de Vie et Naturopathie.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 11:30:00. .

Place de l’Hôtel de Ville Salle Michel Bonnet de THENEZAY

Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Two healthy cooking workshops in December:

Saturday, December 2 and Tuesday, December 12 from 9:30 to 11:30 a.m. in Thénezay

Come and share a convivial moment, learn to cook with gluten-free, lactose-free and sugar-free ingredients, understand digestive physiology and enjoy tasty dishes.

You’ll learn how to make festive sweet and savory bites-sized dishes that you can serve as aperitifs or include in your holiday menus.

Registration required ( 20 ? per person)

With Anne-Claire Point

Lifestyle and Naturopathy Consultant

Dos talleres de cocina saludable en diciembre:

Sábado 2 y martes 12 de diciembre de 9.30 a 11.30 h en Thénezay

Venga a compartir un momento de convivencia, aprenda a cocinar con ingredientes sin gluten, sin lactosa y sin azúcar, comprenda la fisiología digestiva y disfrute de sabrosos platos.

Cree bocados festivos dulces y salados que podrá servir como aperitivo o añadir a sus menús festivos.

Inscripción obligatoria (20? por persona)

Con Anne-Claire Point

Consultora en estilo de vida y naturopatía

Zwei Workshops « Gesundes Kochen » im Dezember :

Am Samstag, den 2. und Dienstag, den 12. Dezember von 9:30 bis 11:30 Uhr in Thénezay

Lernen Sie in geselliger Runde, mit gluten-, laktose- und zuckerfreien Zutaten zu kochen, die Verdauungsphysiologie zu verstehen und leckere Gerichte zu probieren.

Sie werden festliche süße und salzige Häppchen herstellen, die Sie als Aperitif zum Abendessen oder in Ihren Festtagsmenüs anbieten können.

Nach Anmeldung (20 ? pro Person)

Mit Anne-Claire Point

Beraterin für Lebenshygiene und Naturheilkunde

